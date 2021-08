Griechenland: Kreta geht in den Mini-Lockdown

Auf Kreta steigen die Corona-Infektionszahlen. Für die Urlaubsinsel wurde nun fpr sieben Tage ein nächtliches Ausgehverbot für die Region Rethymno verhängt.

Zudem wurde eine entsprechende Verordnung, die bereits seit einer Woche für die Region Chania und Iraklio gilt, um sieben Tage verlängert. Dies teilte die Regierung in der Nacht zum Mittwoch mit.

Nächtliches Ausgehverbot auf Kreta in Kraft

Zwischen 1.00 und 6.00 Uhr darf in den Lockdown-Gebieten niemand ohne wichtigen Grund mehr auf die Straßen. Ausnahme gibt es nur für Notfälle und für Arbeitende in der Nacht. Zudem darf Musik in Lokalen nicht mehr gespielt werden. Damit soll gemieden werden, dass die Menschen dicht beieinander tanzen.