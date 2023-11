Grenzkontrollen zur Slowakei um 20 Tage verlängert

Das Innenministerium gab am Freitag bekannt, dass Österreich die Grenzkontrollen zur Slowakei um weitere zwanzig Tage verlängert hat. Ähnliche Maßnahmen wurden bereits zuvor von der Slowakei, Tschechien, Polen, Italien und Slowenien eingeführt und verlängert.

Innenministerium sieht Erfolg der Grenzkontrollen zur Slowakei

Seit dem Beginn der Kontrollen am 4. Oktober wurden von der Polizei 19 Schlepper an der slowakischen Grenze festgenommen und etwa 180 Personen, die illegal eingereist waren, gestoppt. Das Innenministerium teilte außerdem mit, dass die Grenzkontrollen an den Grenzpunkten zu Tschechien bereits am 28. Oktober um 20 Tage verlängert wurden.