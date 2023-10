Österreich führt Grenzkontrollen zu Tschechien ein

Ab Mitternacht kontrolliert Österreich auch die Grenzen zu Tschechien.

Während die Kontrollen zu Ungarn und Slowenien schon seit Jahren in Kraft sind, wurde an der tschechischen und slowakischen Grenze in der Vergangenheit jeweils nur für vergleichsweise kürzere Zeiträume kontrolliert. Die aktuellen Kontrollen zur Slowakei wurden etwa erst am 4. Oktober eingeführt und in der Vorwoche bis Anfang November verlängert.