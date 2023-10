NÖ: Fünf Schlepper binnen 14 Tagen bei Grenzkontrollen zu Slowakei festgenommen

Fünf Schlepperfestnahmen hat es in Niederösterreich bei den am 4. Oktober wieder angelaufenen Grenzkontrollen zur Slowakei in den ersten 14 Tagen gegeben. Sie hatten einer Bilanz der Landespolizeidirektion in St. Pölten 51 Personen in Fahrzeugen illegal nach Österreich bringen wollen.

Seit (dem heutigen) Mittwoch wird auch zu Tschechien kontrolliert.

Grenzkontrollen zu Tschechien in Niederösterreich

Im höherrangigen Straßennetz gibt es in Niederösterreich vier Grenzkontrollstellen zum nördlichen Nachbarn. Es handelt sich um Kleinhaugsdorf und Mitterretzbach im Bezirk Hollabrunn, um Drasenhofen im Bezirk Mistelbach sowie um Gmünd-Nagelberg im Waldviertel. Durchgeführt werden laut Polizei auch Grenzraumkontrollen.