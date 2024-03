Grenzkontrollen während Fußball-EM in Deutschland

Die Bundesinnenministerin Deutschlands, Nancy Faeser von der SPD, kündigte vorübergehende Grenzkontrollen an sämtlichen deutschen Grenzen während der Fußball-Europameisterschaft im Sommer an.

"Wir werden während des Turniers an allen deutschen Grenzen vorübergehende Grenzkontrollen vornehmen, um mögliche Gewalttäter an der Einreise hindern zu können", sagte Faeser der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag). Dies sei notwendig, um die Fußball-EM bestmöglich zu schützen.

Grenzkontrollen bei Fußball-EM zum Schutz vor Extremisten und Hooligans

Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland beginnt am 14. Juni. Deutschland hatte unter anderem anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 bereits temporäre Grenzkontrollen eingeführt. Faeser hatte in jüngster Zeit bereits mitgeteilt, dass sie im Hinblick auf die Fußball-EM die Einführung von Grenzkontrollen an sämtlichen Grenzen in Erwägung ziehe.