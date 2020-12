Grenzkontrollen: 1.419 Personen an Einreise gehindert

Österreich startete seine Grenzkontrollen im Zuge der Maßnahmenverschärfung über die Weihnachtsfeiertage. Am Samstag wurden knapp 57.000 Personen überprüft, bei knapp 1.500 wurde die Einreise verweigert.

Seit Samstag, 00.00 Uhr, werden in Österreich zur Eindämmung des Coronavirus verstärkte Grenzkontrollen bei der Einreise nach Österreich durchgeführt. Am Samstag wurden insgesamt 57.351 Personen kontrolliert und 1.419 davon die Einreise verweigert, teilte das Innenministerium am Sonntag in einer Aussendung mit. Das waren jeweils deutliche Steigerungen zum Vortag. Am Freitag war nur 14 Personen die Einreise aufgrund der Covid-19-Einreiseverordnung verweigert worden.

Freitesten nach fünf Tagen möglich

Auch bei der Anordnung zur Heimquarantäne gab es ein großes Plus. Wurden am Freitag noch 250 Formblätter ausgefolgt, waren es am Samstag 1.355. Die betroffenen Personen müssen sich in zehntägige Quarantäne begeben, aus der nach fünf Tagen ein Freitesten möglich ist, erinnerte das Innenministerium zu der seit diesem Wochenende geltenden verschärften Einreiseregelung. Diese wird verstärkt durch die Exekutive in Zusammenarbeit mit dem Bundesheer an den Grenzübergängen kontrolliert.