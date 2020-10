Gratis-Skitag am Hochkar als "Generalprobe" für Corona-Saison

Am Hochkar in Niederösterreich ist am Sonntag die "Generalprobe" für die Wintersaison unter Corona-Bedingungen über die Bühne gegangen.

500 Gäste waren laut einer Aussendung auf den Pisten des Almlifts dabei. "Sicheres Skivergnügen ist problemlos möglich", lautete das Resümee von Bergbahnen-Geschäftsführer Rainer Rohregger.

Covid-Maßnahmen beim Winter-Opening am Hochkar im Test

Das höchstgelegenste Skigebiet Niederösterreichs hatte zum vorgezogenen Winter-Opening geladen. Für die Hochkar-Bergbahnen war der Gratis-Skitag laut der Aussendung ein willkommener Test. Es habe sich gezeigt, "dass trotz der aktuellen Rahmenbedingungen einem sicheren Skiwinter nichts im Wege steht", so Rohregger. Die Gäste seien "sehr diszipliniert" gewesen, Maskenpflicht und Abstandhalten hätten die Freude am Skifahren nicht getrübt.