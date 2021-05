Gratis Outdoor-Fitness-Studio eröffnet auf der Donauinsel

Ab 3. Mai trainieren bis zu 20 Personen pro Stunde auf 600m2 auf der Wiener Donauinsel. Vor Ort steht Equipment für funktionales Training, Ausdauer und Calisthenics bereit.

Möglich machen das der CrossFit Anbieter Zone.Fit, SPORTinsel, SPORTBOX und die Stadt Wien. Auch ein umfangreiches Hygienekonzept kommt zum Einsatz. Die Nutzung ist kostenlos.

Ob und wann die Fitness Studios in Wien wieder öffnen können, steht in den Sternen. Doch so lange wollten die Betreiber der Zone.Fit, Österreichs größtem CrossFit Anbieter, nicht warten. Gemeinsam mit SPORTinsel, SPORTBOX und der Stadt Wien entwickelten sie ein Konzept, um Fitness Begeisterten auch während Corona eine optimale Trainingsmöglichkeit zu bieten. Das Ergebnis: auf 600m2 Freifläche steht umfangreiches Equipment für CrossFit, Gewichtheben, Calisthenics, Ausdauertraining und klassisches Bodybuilding zur Verfügung. Zeitgleich können bis zu 20 Personen Gewichte stemmen, Klimmzüge machen oder ihre Ausdauer auf Rudergeräten oder Assault-Bikes trainieren. Ein täglich aktualisierter Trainingsplan sorgt für Abwechslung.

Fitness Studio Donauinsel: Gratis Training und Buchung via App

Die Outdoor Zone ist täglich und bei jedem Wetter von 10 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Zwei Drittel der Fläche, also 400m2, können kostenlos von allen Sportbegeisterten genutzt werden. Die restlichen 200m2 stehen exklusiv den Mitgliedern der vier Wiener Zone.Fit Studios zur Verfügung. Wer in der Outdoor Zone trainieren möchte, reserviert sich einen einstündigen Slot über die Zone.Fit App. Diese kann man ebenfalls kostenlos in den App Stores von Apple und Google herunterladen.

Umfassendes Sicherheits- und Hygienekonzept

Für ein sicheres Training ist jedenfalls gesorgt: pro Person stehen 20m2 Fläche zur Verfügung und ein Mindestabstand von 2 Metern ist im ganzen Areal garantiert. Trainiert wird im Freiem - deshalb ohne Maskenpflicht - und unter Aufsicht der Zone.Fit Coaches.

Anfahrt zum Outdoor Fitness Studio

Die Outdoor Zone erreicht man am besten mit der U-Bahn (U6 Station "Neue Donau") oder dem Fahrrad. In unmittelbarer Nähe gibt es auf der SPORTinsel zudem vier Gratis-Sandplätze, einen Multicourt mit Hartbelag für Fußball, Basketball etc. und eine Beach Bar.

Facts

Öffnungszeiten Outdoor Zone: 3. Mai bis (voraussichtlich) 30. September täglich von 10:00 - 20:00 Uhr

Location SPORTinsel, 1210 Wien

Equipment der Outdoor Zone: 10 getrennte Trainingsplattformen, 2 Weightlifting Plattformen, Langhanteln, Kurzhanteln, Kettlebells, Rudergerät, Assault Bike Rack mit Ringen, Dip- Barren, Squatstationen, Powerrack Bänke, Boxen, Medizinbälle, schwere DBalls, Springschnüre, Resistance Bands, Blackrolls, Abmats, 15m Rasenbahn mit Prowler und Schlitten