Gratis-Kaffee für Ungeimpfte: Berliner Café polarisiert mit Aktion

In Berlin sind Lokale aktuell geöffnet - es gilt jedoch die 2G-Regelung. Ein Café will die Ungeimpften allerdings nicht benachteiligen und lädt sie sogar auf einen Kaffee ein.

Durch die in Berlin geltende 2G-Regelung dürfen Menschen, die keine Impfung gegen das Coronavirus erhalten haben, keine Restaurants oder andere Einrichtungen besuchen. In einem Berliner Café gibt es dennoch Kaffee to go für sie - kostenlos. Wie kommt das bei der Bevölkerung an? Und was hat sich der Betreiber dabei gedacht? Alle Details in diesem Video.