Gratis-Haarschnitt für Sozialmarkt-Kunden in Wien-Floridsdorf

Ist das Geld knapp, sind Friseurbesuche oftmals unleistbarer Luxus. Mit einer neuen Aktion wollen der Samariterbund und BerufsschülerInnen für Frisur und Maskenbild in Wien hier Abhilfe schaffen.

In der Berufsschule für Frisur und Maskenbild der Scheydgasse in Wien-Floridsdorf findet am 12. März 2020 eine gemeinsame Friseur-Aktion der BerufsschülerInnen mit dem Samariterbund Wien statt.