Gottesdienste mit Kardinal Schönborn ab 28. Dezember 2020 wieder online

Wenn öffentliche Gottesdienste aufgrund des dritten Lockdowns ausgesetzt sind, werden ab Montag, 28. Dezember, Eucharistiefeiern mit Kardinal Christoph Schönborn wieder online abrufbar sein.

Täglich außer an Sonn- und Feiertagen wird um 8 Uhr eine Messe via Livestream übertragen, berichtete die Kathpress am Dienstag.