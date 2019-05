Google-Werbung im EU-Wahlkampf: Bereits 109.000 Euro investiert

Google hat nun erstmals veröffentlich, wie viel die Parteien im EU-Wahlkampf in Google-Werbung investieren. In Österreich ist die FPÖ auf Platz eins (58.300 Euro) gefolgt von der SPÖ (42.400 Euro).

Die europäischen Parteien haben im EU-Wahlkampf bis zu 1,2 Mio. Euro in Google-Werbung investiert. Österreich liegt in den aktualisierten Zahlen mit 109.050 Euro an sechster Stelle. Die höchsten Ausgaben haben bisher die FPÖ (58.300 Euro) und die SPÖ (42.400 Euro). Die Grünen haben für 3.650 Euro geworben und der ÖVP-Wirtschaftsbund (für “seine” Kandidatin Angelika Winzig) für 1.400 Euro.