"Gold-Standard": Nur Corona-Impfung bietet höchste Sicherheit

Negative PCR-Tests oder Antigen-Schnelltests stellen laut Ärztekammer nur eine Momentaufnahme dar. Um sicher zu sein, ist die Corona-Impfung der "Gold-Standard".

Die Präsidenten der österreichischen Landesärztekammern haben im Vorfeld der geplanten Öffnungen eine Lanze für die Impfung gebrochen. "Die Impfung ist der 'Gold-Standard', um sicher zu sein", betonte Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres am Mittwoch. Jeder sollte sich so bald wie möglich für einen Impftermin anmelden, um so den Weg zurück in ein normales Leben zu ermöglichen.