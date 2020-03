Ginmarkt Wien 2020: Ticket-Vorverkauf hat begonnen

Early Birds aufgepasst: Zwar verwandelt sich die Wiener Ottakringer Brauerei erst im September wieder in den Hotspot für Ginliebhaber - doch der Vorverkauf für den 4. Ginmarkt Wien ist bereits im Gange.

Der Ginmarkt Wien geht in die vierte Runde: Einmal mehr steigt am 25. und 26. September 2020 eine GINtastische Party bei Österreichs erstem Ginfestival. Die stark limitierten Early Bird Tickets für das Lifestyle-Event rund um Gin und Tonic sind bereits seit 1. März 2020 erhältlich - solange der Vorrat reicht.

Das wohl schönste Ginfestival Österreichs

2020 wird in der Ottakringer Brauerei zum vierten Mal das Lifestyle-Getränk Gin gefeiert. Beim „Ginmarkt Wien – DAS Ginfestival“ werden exklusiv die besten und ungewöhnlichsten Marken präsentiert. Es ist das erste und größte Festival in Wien, das sich exklusiv mit dem Thema Gin sowie Filler und Mixer befasst. Das Festival soll Knowhow Transfer ermöglichen und vor allem Spaß bereiten: es wird pur oder als Longdrink verkostet, bei ausgelassener Party-Stimmung gefeiert, genetzwerkt und gelacht.



Neue Impulse setzen das Erfolgskonzept fort

„Der Ginmarkt Wien wurde in den letzten Jahren gestürmt, Jahr für Jahr hieß es „ausverkauft“. Wer sich ein Ticket sichern möchte, sollte also nicht allzu lange warten. Dieses Jahr werden wir einige neue Impulse setzen, sodass auch Stammgäste gespannt sein dürfen.“, so Veranstalter Nicolas Hold.