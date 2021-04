Giftköder in Wien und NÖ ausgelegt: 5.000 Euro Belohnung für Hinweise

Aktuell werden von Unbekannten Giftköder in Wien-Hietzing (Erholungsgebiet Hörndlwald) und in Teilen Niederösterreichs ausgelegt. Bereits acht Hunde sollen daran gestorben sein. Für Hinweise gibt es nun eine Belohnung von 5.000 Euro.

Der Tierschutz Austria (neuer Auftritt des Wiener Tierschutzvereins) warnt vor ausgelegten Giftködern im Bereich des Erholungsgebiets Hörndlwald in Wien-Hietzing und auch in Teilen Niederösterreichs. Bereits acht Hunde sollen bereits gestorben sein.

Giftköder in Wien und NÖ ausgelegt

Derzeit wird dazu geraten die Tiere in den genannten Bereichen an der kurzen Leine zu führen.

Belohnung für Hinweis, der zum Täter führt

Tierschutz Austria lobt daher eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro für den Hinweis aus, der zur Ausforschung und rechtskräftigen Verurteilung des Täters/der Täter führt. Seriöse Hinweise können telefonisch unter 01/699 24 50 abgegeben werden. Vereinspräsidentin Madeleine Petrovic erklärt dazu: Wir leiten seriöse Hinweise dann anonymisiert and die Polizei weiter, aber so, dass wir im Fall der Ausforschung wissen, von wem der Hinweis stammt. Wir nehmen das deshalb mit dem Quellenschutz so ernst, weil unter den Personen, die eventuell Wahrnehmungen gemacht haben, auch Leute sein können, die Angst um ihre eigenen Haustiere haben und vielleicht Racheakte befürchten. So können wir diesen Menschen garantieren, dass sie keine Furcht haben müssen."