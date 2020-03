Giftköder im Wiener Hörndlwald: Kinder und Hunde gefährdet

Auch während der derzeitigen Coronavirus-Krise ist klar, dass Menschen ihre Hunde Gassi führen müssen. Das dürfte Hundehassern ein Dorn im Auge sein - im Hörndlwald in Wien-Hietzing wurden Giftköder ausgelegt, die auch schon Opfer gefordert haben sollen.

In der Facebook-Gruppe Rettet den Hörndlwald herrscht dieser Tage große Besorgnis. Mehrfach wurde darauf aufmerksam gemacht, dass Unbekannte dort Giftköder ausgelegt haben dürften. Nach Informationen von FPÖ-Gemeinderat Günter Kasal sollen diese in den vergangenen Tagen auch bereits erste Opfer gefordert haben.

Giftköder im Hörndlwald: Fünf Hunde und Fuchs angeblich verendet

In einer auf Facebook geteilten Videobotschaft posierte Kasal vor Ort neben einem Baum, an dem ein Hinweis auf die gefundenen Giftköder hing. "Bitte AUFPASSEN und mit Kindern und/oder Hunden fernbleiben!!!", so der Appell des Politikers. Forstamt und Polizei sollen bereits informiert worden sein.