Erste Hilfe: Das ist zu tun, wenn ein Hund einen Giftköder frisst

Sollte Ihr Hund einen Giftköder gefressen haben, ist schnelles Handeln erforderlich. Generell gilt: So schnell wie möglich mit der Fellnase zum Tierarzt gehen.

1) Ruhe bewahren: Rationales Handeln erfordert in erste Linie Ruhe. Zudem wirkt sich Aufregung negativ auf den Hund aus.

2) Erbrechen:

Wenn Sie sicher sind, dass Ihr Hund Gift gefressen hat, dürfen Sie Ihn zum Erbrechen bringen. Mit einer Senflösung (Wasser und Senf) kann man nicht viel falsch machen. Am besten füllt man diese in eine Einwegspritze und flößt sie dem Tier so ein. Wichtig: Den Hund auf keinen Fall zum Erbrechen bringen, wenn er bereits bewusstlos ist, Rattengift, andere ätzende Gifte oder Köder mit scharfen Gegenständen gefressen hat.