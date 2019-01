Gewalt gegen Frauen laut Experten nicht angestiegen

Gewalt gegen Frauen ist in Österreich zwar weiterhin stark verbreitet, laut einem Kriminalsoziologen wurde jedoch kein Anstieg verzeichnet.

Bis in die 1990er-Jahre wurde Gewalt innerhalb der Familie überhaupt noch als Privatsache behandelt. In Österreich trat etwa 1997 – als eines der ersten Länder überhaupt – das “Bundesgesetz zum Schutz vor Gewalt in der Familie” in Kraft. Einhergehend mit der strafrechtlichen Verfolgung der Übergriffe stieg auch die Sensibilisierung innerhalb der Bevölkerung.