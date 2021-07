Gesundheitsverbund-Tipp: Corona-Impfung plus PCR-Tests

Der Wiener Gesundheitsverband rät in einer Aussendung dazu, die Impfung und das regelmäßige Testen zu kombinieren. Hintergrund ist das - im Verhältnis zum Corona-Wildtyp - größere Infektionsrisiko durch die Delta-Variante.

"Die Impfung bietet einen sehr hohen Schutz und verhindert in weit über 90 Prozent der Fälle schwere Krankheitsverläufe", hieß es in der Aussendung. "Für alle, für die die Impfung derzeit nicht möglich ist, sind aber regelmäßige Tests auch während der Sommermonate ratsam. Das betrifft vor allem die relativ große Gruppe der Kinder unter zwölf Jahren". Der Erfahrung Florian Götzingers nach - er ist Kinder-Infektiologe an der Klinik Ottakring - erkranken die meisten Kinder zwar nur leicht, die Folgeerscheinungen seien aber noch nicht ausreichend erforscht. "Daher ist es besonders wichtig, die Kinder regelmäßig zu testen - vor allem in Hinblick auf Delta". Die in Wien verfügbaren Gurgeltests seien auch für Kinder bestens geeignet und nicht nur zuverlässiger, sondern auch angenehmer als Abstriche, sagte der Experte.