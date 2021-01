Gespräche zur Verlängerung der Kurzarbeit gestartet

Arbeitsminister Kocher und die Sozialpartner sind sich einig, dass die Kurzarbeit eine positive Wirkung auf den von der Coronakrise gebeutelten Arbeitsmarkt hat. Deswegen soll die Maßnahme weiter verlängert werden.

Sozialpartner sprechen mit Kocher über Kurzarbeitsverlängerung

Es gehe darum, den Arbeitsmarkt vor den Auswirkungen der Pandemie so gut es geht zu schützen und "die Kurzarbeit ist das Instrument, dass das am besten kann, bisher", so Kocher. Es sei allerdings bisher auch das Instrument, das die höchsten Kosten verursacht hat. In Österreich sind derzeit 533.000 Menschen ohne Job und weitere 440.000 Menschen in Kurzarbeit.