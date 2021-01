Aktuell über eine halbe Million Menschen ohne Job

Die Coronakrise sorgt weiterhin für hohe Arbeitslosenzahlen in Österreich. Mehr als eine halbe Million Menschen haben derzeit keinen Job, am stärksten betroffen ist dabei der Tourismussektor.

Die coronabedingte Wirtschaftskrise schlägt sich weiter am Arbeitsmarkt nieder. Aktuell sind 440.384 Personen in Kurzarbeit, um 25.611 mehr als in der Vorwoche, gab das Arbeitsministerium am Dienstag bekannt.