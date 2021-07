Gesetzliches Hitzefrei: AK und Gewerkschaft fordern gesetzliches Hitzefrei auf Baustellen

Aktuell kann auf Baustellen bei 32,5 Grad Celsius im Schatten Hitzefrei gegeben werden - umgesetzt wird dies jedoch noch nicht allerorts. Arbeiterkammer und Gewerkschaft wollen hier gesetzlich nachschärfen.

Ab 32,5 Grad Celsius im Schatten können Bauverantwortliche Hitzefrei geben - dann werden die Kosten für die Entgeltfortzahlung von der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK) refundiert. Im letzten "Hitzesommer" 2019 habe aber nur rund die Hälfte der Unternehmen die Regelung genutzt, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung von AK und Gewerkschaft Bau-Holz (GBH). Die Arbeitnehmervertretungen fordern deshalb eine gesetzliche Verankerung der Hitzefrei-Regelung.

Baustellen: Bei Hitze rasch unerträgliche Belastung

Hitzefrei-Regelung "überlebenswichtig"

Es gebe vernünftige Unternehmen, und es gebe unvernünftige Unternehmen, erklärte GBH-Chef Josef Muchitsch am Donnerstag im Gespräch mit der APA. Die Hitzefrei-Regelung sei eine Vereinbarung der Bau-Sozialpartner und für "schwer arbeitende Menschen am Bau im wahrsten Sinne des Wortes überlebenswichtig". Die Regelung sei klar und einfach umzusetzen. Sollte es nicht zu einer besseren Nutzung kommen, "dann brauchen wir gesetzliche Regelungen", so Muchitsch.