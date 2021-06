Baugewerkschaft will Hitzefrei-Regel gesetzlich verankern

Die Gewerkschaft Bau/Holz (GBH) hat angesichts der ersten und vor allem im Osten Österreichs gleich auch ziemlich heftigen Hitzewelle des Jahres an die Baufirmen appelliert, ihren Mitarbeitern hitzefrei zu geben.

Wetterschicht wegen Hitze per Anordnung ab 32,5 Grad möglich

Nur jede zweite Firma habe die Hitzeregelung bei den Hitzewellen 2020 genutzt. So bekamen 39.122 Bauarbeiter per Anordnung der Arbeitgeber hitzefrei, berief sich die GBH in einer Aussendung am Montag auf Statistiken der BUAK (Bauarbeiter- Urlaubs und Abfertigungskasse). GBH-Chef Josef Muchitsch verwies auf ein erhöhtes Unfallrisiko bei Hitze und appellierte weiters an die Arbeitgeber für genügend Beschattung zu sorgen. Auch auf Trinkpausen müsse unbedingt geachtet werden. "Kein Bauwerk kann so wichtig sein, dass dafür die Gesundheit der Arbeiter gefährdet wird", forderte der Gewerkschafter eine gesetzliche Verankerung der Hitzefrei-Regelung am Bau, da es "leider schwarze Schafe" gebe.