Gesetzesentwurf für das "Reintesten" liegt vor

Das Gesundheitsministerium hat in der Nacht auf Samstag einen Antrag für das "Reintesten" bei Veranstaltungen und für verpflichtende Berufsgruppen-Testungen an die Parlamentsfraktionen übermittelt.

Die ursprünglich für das "Freitesten" aus dem aktuellen Lockdown vorgesehenen Regeln werden in dem der APA vorliegenden Entwurf konkretisiert, der Spielraum des Gesundheitsministers eingeschränkt. Explizit von Zugangskontrollen mittels Corona-Test ausgenommen ist der Handel.

Der ursprüngliche Plan der Regierung hatte ja vorgesehen, dass man sich auch aus dem bis 24. Jänner laufenden Lockdown freitesten und so unbeschränkt den Handel, aber auch die Gastronomie nutzen kann. Dies war von der Opposition aus unterschiedlichen Gründen abgelehnt und damit zu Fall gebracht worden, da mit einer Blockade im Bundesrat eine Verzögerung von rund zwei Monaten einher gegangen wäre.

Gesetzesentwurf für Corona-Tests vor Veranstaltungen

Die nun vom Gesundheitsministerium vorbereiteten Änderungen im Epidemiegesetz und im Covid-19-Maßnahmengesetz regeln zwei Schwerpunkte: Erstens erlauben sie die Kontrolle von Covid-Tests vor Veranstaltungen sowie als Zutrittsvoraussetzungen zu "Betriebsstätten und bestimmten Orten", bei denen es zu "länger andauernden Interaktionen mit anderen Personen kommt". Die genauen Details müsste Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) per Verordnung festlegen. Damit könnte festgelegt werden, dass beim Betreten von Pflegeheimen, Krankenanstalten, aber auch von Kunden im Gastgewerbe und in der Hotellerie, negative Covid-Tests vorgelegt werden müssen. Diese dürfen maximal 48 Stunden alt sein. Wer in den letzten drei Monaten eine Covid-Erkrankung bewältigt hat, muss sich nicht testen lassen. Nach Angaben von Regierung und SPÖ vom Freitag soll die Gastronomie von diesem "Reintesten" ausgenommen sein. Explizit ausgenommen ist laut den Erläuterungen zum Gesetz aber nur der Handel.