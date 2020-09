Geschichte der SPÖ Wien: Rote Macht seit 1945

Die Wiener SPÖ gilt als mächtigste Partei der Bundeshauptstadt - und das keineswegs erst seit kurzer Zeit. Seit 1945 ist sie durchgehend in Wien an der Macht. Hier ein Blick zurück auf die Geschichte der Partei.

Jüngster Neuzugang in der Riege der Vorsitzenden und Bürgermeister ist Michael Ludwig. Er übernahm das Zepter 2018 von Langzeit-Vorgänger Michael Häupl. Ganz ohne Rumoren ging der Wechsel nicht ab.

Über weite Strecken absolute Mandatsmehrheit in Wien

Die SPÖ büßte 4,8 Prozentpunkte ein und liegt seither bei 39,6 Prozent. Im 100 Sitze umfassenden Stadtparlament können die Sozialdemokraten 44 für sich beanspruchen. Gemessen an früheren Werten ist dies nicht berauschend: Über weite Strecken waren in den vergangenen Jahrzehnten die Mehrheiten mit Stimmanteilen bis zu über 60 Prozent imposant. Erst 1996 wurde die absolute Mandatshoheit erstmals eingebüßt und mit der ÖVP eine Koalition geschmiedet - zuvor war die ÖVP bis 1973 freiwillig an der Regierungsarbeit beteiligt worden.