Geschäfte in der Wiener City sperren am Mittwoch wieder auf

Nachdem aufgrund des Anschlags in Wien am Montagabend heute, Dienstag, so gut wie alle Geschäfte in der City geschlossen geblieben sind, wird am Mittwoch wieder aufgesperrt.

"Wir lassen uns nicht in die Knie zwingen", sagte Wirtschaftskammer-Handelsspartenobmann Rainer Trefelik am Abend im Gespräch mit der APA. "Wir müssen als Wien wieder aufstehen." Von der Polizei habe es die entsprechende Information gegeben, dass die Lage sicher sei, um aufzusperren.

Heute blieben etwa 90 Prozent aller Geschäfte in Wien - Innere Stadt geschlossen, nachdem gestern Abend bei einem Anschlag in der City vier Menschen getötet worden waren. Laut Trefelik gehe es ebenso um ein Signal, auch wenn alleine aufgrund des Lockdowns weniger Menschen unterwegs sein werden. "Wir zeigen Flagge", so der Wirtschaftskämmerer.