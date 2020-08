Gerüchte über parteiinternen Unmut bei FPÖ sollen erfunden sein

Laut Medienberichten soll es bei der Wiener FPÖ Stimmen geben, die sich für eine Rückkehr von Ex-Chef Strache aussprechen. Laut der Wiener FPÖ handle es sich bei den Gerüchten um eine "Erfindung".

In der Wiener FPÖ gibt es Gerüchten zufolge Stimmen, die sich für eine Rückkehr von Ex-Obmann Heinz-Christian Strache stark machen. Laut "Presse" wurden entsprechende Wünsche sogar in Parteisitzungen geäußert. Die Wiener Blauen haben den Bericht umgehend als "Erfindung" bezeichnet. Auch dass die Bundes-FPÖ derartige Rochaden verhindert habe, entspreche nicht den Tatsachen, wurde beteuert.

Stimmung während Sitzung der Wiener FPÖ soll eskaliert sein

Laut FPÖ wurden jedoch "Falschinformationen" verbreitet. Die Sitzung habe am 10. August stattgefunden - und die Listenerstellung zum Inhalt gehabt. "Bei dieser Sitzung hat weder eine Diskussion über den Spitzenkandidaten noch den Austausch an der Spitze der Wiener FPÖ stattgefunden", wurde in einer Aussendung beteuert. Sämtliche Beschlüsse seien vielmehr einstimmig erfolgt.