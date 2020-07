Gerasdorf: Kopfschuss als Todesursache bestätigt

Im Fall der Bluttat in Gerasdorf ist ein Kopfschuss als Todesursache des 43-jährigen Tschetschenen Mamichan U. alias Martin B. bestätigt worden

Wie Gudrun Bischof von der Staatsanwaltschaft Korneuburg am Donnerstag in einer Pressekonferenz mitteilte, ist der Mann dem vorläufigen Obduktionsergebnis zufolge auch mehrmals am Oberkörper getroffen worden.

Bluttat in Gerasdorf: Tatwaffe wurde noch nicht gefunden

Die genaue Anzahl der Schüsse, die auf den 43-Jährigen abgefeuert wurden, nannte Bischof mit Verweis auf das schriftliche Obduktionsgutachten nicht. Kolportiert wurden bisher fünf. Nach Angaben von Polizeisprecher Chefinspektor Johann Baumschlager wurden am Tatort in Geradorf zwei Faustfeuerwaffen sichergestellt. "Die vermeintliche Tatwaffe wurde bisher nicht aufgefunden", betonte Baumschlager.

Motiv weiter unklar

Polizeischutz für Familie des Erschossenen

Die Familie des am Samstag in Gerasdorf (Bezirk Korneuburg) erschossenen Mamichan U. alias Martin B. befindet sich aktuell unter Polizeischutz, wie Johann Baumschlager, der Sprecher der Exekutive, am Donnerstag festhielt. Gefragt nach einer Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden in der gegenständlichen Causa sagte Baumschlager, diese sei "in diesem Fall" selbstverständlich.