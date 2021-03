Geplante Corona-Gesetze: NEOS sehen "ungeheuren Angriff auf Freiheitsrechte"

Im neuen Entwurf zum Epidemiegesetz von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sehen die NEOS einen "ungeheuerlichen Angriff auf die Grund- und Freiheitsrechte" und kritisierten diesen scharf.

Man wolle mit allen Mitteln gegen die geplante Novelle ankämpfen, kündigte NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger in einer Pressekonferenz am Montag an. "Mit der Neufassung des Epidemiegesetzes will der Gesundheitsminister noch mehr Macht." Dabei habe er im letzten Jahr gezeigt, dass er damit nicht sorgsam umgehe.