Genuss-Festival 2024 im Wiener Stadtpark lädt wieder zum Probieren ein

Von 10. bis 12. Mai lädt auch heuer das Genuss-Festival im Wiener Stadtpark alle Genießer dazu ein, sich auf eine kulinarische Entdeckungsreise zu begeben. Der Eintritt ist frei.

Köstlichkeiten aus Wald & Wiese, aus dem Wasser, der Erde und dem „Spezialitäten“-Bereich - beim GENUSS-FESTIVAL ist für jeden Geschmack etwas dabei. Am Muttertagswochenende verwandelt sich der Wiener Stadtpark wieder in ein Schlemmerparadies für alle Sinne. Mehr als 100 AMA GENUSS REGION Betriebe präsentieren ihre regionalen Spezialitäten und laden bei kostenlosem Eintritt zu Genussmomenten ein, die in Erinnerung bleiben.