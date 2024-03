Gemütliches Brunchen bei Family & Friends in Wien

Im Family & Friends in Wien wird die traditionelle Wiener Küche mit mediterranen, regionalen und asiatischen Elementen verbunden. Darüber hinaus machte das hochwertige und regionale Angebot des Frühstücksbuffets die Location besonders attraktiv.

Zum Brunchen gibt es viele Örtlichkeiten in Wien . Doch spezialisiert auf eine familienfreundliche Umgebung sind nur wenige.

Wovon wir überrascht waren

Wofür wir wiederkommen

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

all

all

self

self

Über Family & Friends

Das charmante Restaurant unter der Leitung von Michael Hackl hat sich mit seiner freundlichen und einladenden Atmosphäre einen Namen gemacht. Doch was wäre diese Gemütlichkeit ohne die Kochkünste von Küchenchef Sascha Unger? Seine Fähigkeit, die traditionelle Wiener Küche mit mediterranen, regionalen und asiatischen Elementen zu verbinden, lässt die Herzen der Gourmets höher schlagen.

Das Angebot

Family & Friends legt besonderen Wert auf einfache, hochwertige Zutaten aus der Region und wurde dafür mit dem AMA-Gastrosiegel ausgezeichnet. Herzstück der Speisekarte ist jedoch das Frühstücksbuffet. Von Montag bis Freitag ab 6.30 Uhr und am Wochenende sogar bis 11.30 Uhr kann man sich mit Brot, Mehlspeisen, Fleisch, Käse, Säften und Müsli verwöhnen lassen. Für nur 24 Euro pro Person kann man mit diesem Frühstück gut in den Tag starten. Vor allem den Feuerfleck muss man dabei probiert haben - eine Art Pizza aus dünnem Brotteig mit verschiedenen Belägen, eine Spezialität.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

all

all

self

self

Lage & Ambiente

Das Family & Friends liegt im Herzen von Wien und strahlt mit seiner modernen Dekoration und angenehmen Beleuchtung eine warme Atmosphäre aus. An sonnigen Tagen kann man sogar im Garten frühstücken. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in der milden Wiener Morgensonne mit einer Tasse Kaffee in der Hand und blicken auf die (meist) idyllischen Straßen Wiens...