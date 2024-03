"Gemma Zukunft": Kostenlose Info-Touren durch das Wien von morgen

Nachdem im letzten Jahr ein Rekord von mehr als 730 Einschreibungen verzeichnet wurde, startet die Saison der Spaziergänge 2024 mit einem vielfältigen Programm zu Beginn des Aprils erneut. Bis Oktober sind bei "Gemma Zukunft" etwa 70 kostenfreie Spaziergänge und Fahrradtouren in ganz Wien geplant.

Was versteht man unter einer "klimafit" gemachten Straße? Wie kann das Leben, Wohnen und Arbeiten auch bei zunehmenden Temperaturen in der Zukunft gestaltet werden - und was ist der Standort dieser oft erwähnten 15-Minuten-Stadt? Diese und viele weitere Themen sind Teil des Programms "Gemma Zukunft" von StadtWien.

"Gemma Zukunft" zeigt Wiener Bevölkerung die Stadtplanung

"Mit Spaziergängen können die vielfältigen Aspekte der Stadtplanung anhand praktischer Beispiele verständlich vermittelt werden. Der Teilnehmer*innenrekord aus dem Vorjahr bestätigt, dass wir mit dem Programm am Puls der Zeit unterwegs sind - und dass die Wiener Bevölkerung großes Interesse an der Zukunft ihrer Stadt hat", sagt Clemens Horak, Leiter der Abteilung für Stadtentwicklung und Stadtplanung, die das Programm der Info-Touren durch Wien organisiert. "Besonders freue ich mich, dass mit Gemma Zukunft viele engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedener Institutionen der Stadt Wien vor den Vorhang geholt werden. Sie können so ihre Arbeit im Spazierengehen authentisch vermitteln - und ihre Leidenschaft für das Wien von morgen weitergeben." Insgesamt sind rund 14 Dienststellen der Stadt am Programm beteiligt.