Gemeinsam für mehr Sicherheit: Motorrad-Polizisten besuchten ÖAMTC-Zentrum in Wien

Wenn "Weiße Mäuse“ zu Besuch bei den "Gelben Engeln" sind: Da ÖAMTC und Polizei vielfach eng zusammenarbeiten, besuchte eine Gruppe von Motorrad-Polizisten in spe das ÖAMTC-Mobilitätszentrum in Wien-Erdberg.

Tagtäglich arbeiten Polizei und ÖAMTC in Österreich zusammen, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. “Ganz gleich, ob es um das Einweisen eines unserer Hubschrauber oder das Absichern einer Unfall- oder Pannenstelle geht: Wichtig ist, dass jeder Handgriff sitzt und jeder weiß, was der andere braucht”, sagt Ernst Kloboucnik, ÖAMTC-Landesdirektor für Wien, Niederösterreich und Burgenland. Aus diesem Grund haben 26 angehende Motorrad-Polizisten der Landesverkehrsabteilung Wien im Zuge ihrer Ausbildung das ÖAMTC-Mobilitätszentrum in Erdberg besucht, um sich Informationen aus erster Hand zu holen.

Eine weitere Station im Haus war die Pannenhilfe. Deren Leiter, Gerhard Samek, strich insbesondere jene Fälle heraus in denen die ÖAMTC-Pannenhilfe rasch und unkompliziert helfen kann – wie beispielsweise das Befreien eingeschlossener Kinder. Am Ende des informativen Halbtages stand noch ein Besuch des Mobilitätsparks am Programm – ein Gemeinschaftsprojekt von ÖAMTC und Polizei, um mit Kindern in sicherer Umgebung das Fahrradfahren zu üben. Abschließend erklärten Ernst Kloboucnik und Valentin Salzer, Ausbildungsleiter der Motorrad-Polizei unisono: “Das Zusammentreffen im Zuge der Ausbildung war für beide Seiten überaus lehrreich und wird sicher eine Fortsetzung finden.”