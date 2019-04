ÖAMTC und Polizei Wien eröffnen Park für Fahrrad-Verkehrserziehung

Der ÖAMTC und die Polizei Wien haben am Dienstag ihren neuen Mobilitätspark für Fahrrad-Verkehrserziehung in Wien-Erdberg eröffnet. Pro Jahr werden bis zu 200 Schulklassen erwartet.

150 bis 200 Schulklassen pro Jahr erwartet

“Hier wurde fast nichts ausgelassen, was die Kinder auf der Straße erwarten könnte”, zeigte sich Ernst Kloboucnik, Wiener ÖAMTC-Landesdirektor, bei der Präsentation des neuen Übungsgeländes erfreut. So beinhaltet das 3.400 Quadratmeter große Areal in der Baumgasse 131 einen Bahnübergang, einen Kreisverkehr und eine Ampelanlage. Zusätzlich eingebaute Hindernisse wie Kanalgitter oder Spurrillen und verschiedene Untergründe wie Schotter, Sand oder Holz sollen die Fahrradanfänger auf die Tücken des Straßenverkehrs und die freiwillige Radfahrprüfung vorbreiten. Michael Takacs, Leiter der Landesverkehrsabteilung Wien, rechnete damit, dass 150 bis 200 Schulklassen pro Jahr den Mobilitätspark nutzen werden. Interessierte Lehrer sollten sich laut Takacs bei der Bildungsdirektion anmelden.