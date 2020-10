Gemeinnützigen wurden bisher 186,5 Mio. € zugesagt

Aus dem Corona-Unterstützungsfonds für Non-Profit-Organisationen wurden bis Ende September 186,5 Millionen Euro zugesagt. Die rund 8.650 Zusagen belaufen sich durchschnittlich auf rund 21.600 Euro.

Aus dem NPO-Fonds mit einem Gesamtrahmen von 700 Mio. Euro werden seit Juli Förderungen an gemeinnützige Organisation aus allen gesellschaftlichen Bereichen, an kirchliche Organisationen sowie an freiwillige Feuerwehren vergeben. Bis Ende September wurden knapp 98 Mio. Euro ausgezahlt. Das Antragsvolumen lag bei rund 216 Mio. Euro (rund 31 Prozent des Rahmens), wobei 9.250 Anträge gestellt wurden. 186,5 Mio. Euro davon wurden bereits zugesagt. Der größte Teil der Anträge bezog sich mit gut 43 Prozent auf Kleinanträge bis 3.000 Euro.