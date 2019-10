Gelobt sei Gott - Kritik und Trailer zum Film

Seit Jahren erschüttert ein Missbrauchsskandal um den inzwischen verurteilten Priester Bernard Preynat die katholische Kirche in Frankreich. Der französische Starregisseur Francois Ozon hat sich mit seinem preisgekröntem Berlinale-Film "Gelobt sei Gott" ("Grace a Dieu") vor allem die Perspektive der Opfer vorgenommen. Anhand der Schicksale von Alexandre (Melvil Poupaud), Francois (Denis Menochet) und Emmanuel (Swann Arlaud) erzählt er, wie unterschiedlich seine männlichen Protagonisten mit ihrem seit Jahrzehnten realen Schicksal umgehen, auch wie sie teils körperlich daran brechen.

"Grace a Dieu." Er sagt es tatsächlich. Vor laufenden Kameras. "Die Mehrheit der Fälle ist Gott sei Dank verjährt." Es geht um massenhaften Kindesmissbrauch durch den katholischen Priester Bernard Preynat. Der Satz, gefallen während einer Pressekonferenz, stammt von seinem vorgesetzten Kardinal Philippe Barbarin. Am Freitag kommt "Gelobt sei Gott" in die Kinos.

Gelobt sei Gott - Kurzinhalt zum Film

In einem Briefwechsel mit Kardinal Barbarin (Francois Marthouret), den Ozon zu Beginn des Films aus dem Off vorlesen lässt, berichtet Alexandre über die Verbrechen an ihm. "Warum kümmert sich dieser Mann immer noch um Kinder?", fragt er. Ozon schildert sehr eindringlich, wie Alexandre scheitert, der seine Kirche und ihre jungen Mitglieder vor einem Sexualstraftäter bewahren will. Seine Versuche scheitern schließlich auch im persönlichen Gespräch mit Barbarin. "Preynat wird immer Priester bleiben", sagt ihm ein Kirchenoberer.