Geldstrafe in Wien führte zu Feldhamster-Urteil des EuGH

In Wien gefährden immer wieder Bauprojekte den Lebensraum von Feldhamstern und Zieseln. Der Europäische Gerichtshof hat das Recht von Feldhamstern als geschützte Tierart nun durch ein Urteil gestärkt.

Magistrat der Stadt Wien verhänge Geldstrafe gegen Bauträger

Die Rechtssache nahm ihren Ausgang, nachdem der Magistrat der Stadt Wien gegen den Dienstnehmer eines Bauträgers eine Geldstrafe verhängt hatte, weil er im Rahmen eines Bauprojekts die Ruhe- oder Fortpflanzungsstätten des Feldhamsters beschädigt oder vernichtet haben soll. Der Bauträger ließ demnach vor Beginn der Arbeiten und in unmittelbarer Nähe der Eingänge der Baue des Cricetus cricetus (Feldhamster) eine Baustraße und einen Parkplatz anlegen und soll mindestens zwei Hamsterbaueingänge zerstört haben.

Das mit dem folgenden Rechtsstreit betraute Verwaltungsgericht Wien bat daraufhin den EuGH um Präzisierung der entsprechenden Habitatrichtlinie 92/43/EWG. Gemäß dieser haben die EU-Länder die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um ein strenges Schutzsystem für die geschützten Tierarten in deren natürlichen Verbreitungsgebieten einzuführen, darunter solche, die jede Beschädigung oder Vernichtung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten verbieten. Dadurch soll der Lebensraum von geschützten Tierarten erhalten bleiben.

Bauprojekte in Wien gefährden Lebensraum der Feldhamster

Bauprojekte in der Stadt Wien gefährden immer wieder den Lebensraum der Nager. So sollten auf dem Areal zwischen Brünnerstraße und Marchfeldkanal in Wien-Floridsdorf, direkt hinter dem Heeresspital rund 950 geförderte Wohnungen errichtet werden. Dieses Gebiet bewohnten jedoch schon Feldhamster.