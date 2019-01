Geldbörsendieb stellt sich in Wien-Neubau selbst nach Lichtbildveröffentlichung

Ein unbekannter Täter stand unter Verdacht bereits im November eine Geldbörse und mehrere hundert Euro gestohlen zu haben. Nach der Veröffentlichung der Lichtbilder, stellte sich ein 35-Jähriger in der Polizeiinspektion Kandlgasse in Wien-Neubau.

Ein, bis vor kurzem noch unbekannter Täter, steht unter Verdacht, bereits am 4. November 2018 die Geldbörse eines Mannes gestohlen und anschließend mehrere hundert Euro behoben zu haben. Die Polizei ließ die Lichtbilder des Tatverdächtigen am 7. Jänner 2019 veröffentlichen.

Am Tag darauf, den 8. Jänner gegen 17:00 Uhr kam ein 35-Jähriger in die Polizeiinspektion Kandlgasse und bekannte sich zur Tat. Er zeigte sich zu den Vorwürfen teilgeständig und wurde nach einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt.