Polizei Wien sucht nach mutmaßlichem Geldbörsendieb

Am 4. November soll ein bislang noch unbekannter Täter in der Wiener Pilgramgasse einem 25-jährigen Mann die Geldbörse aus dem Rucksack gestohlen zu haben. Die Polizei sucht nach dem Mann.

Am 8. November um 09:28 Uhr behob der Tatverdächtige in einer Bankfiliale im 7. Bezirk mit der gestohlenen Karte 300 Euro, am selben Tag um 12:15 Uhr in einer Bankfiliale im 20. Bezirk 400 Euro und um 16:25 Uhr in einer Filiale im 5. Bezirk weitere 100 Euro. Außerdem bezahlte er für Lebensmittel und Tabakwaren mittels NFC-Funktion. Die Schadenssumme beträgt rund 840 Euro.