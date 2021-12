"Geisterfahrer der Pandemie": Schallenberg kritisiert FPÖ scharf

In seinem vielleicht letzten Auftritt im Bundesrat als Bundeskanzler ist Alexander Schallenberg scharf mit der FPÖ ins Gericht gegangen.

In Beantwortung einer Dringlichen Anfrage zur Impfpflicht hielt er den Freiheitlichen vor, "die einzigen Geisterfahrer in der Pandemie" zu sein und den Ernst der Lage immer noch nicht erkannt zu haben. Scharf kritisierte er zudem Demos vor Spitälern, bei denen das Personal beschimpft wird. Da werde "eine rote Linie überschritten".

Die FPÖ habe sich "immer mehr in ein Eck der Unvernunft, ein Eck der Verunsicherung und ein Eck der Verhetzung begeben", konstatierte Schallenberg - und richtete an die Blauen die Bitte "Kommen Sie zurück, werden Sie sich ihrer demokratiepolitischen Verantwortung bewusst und werden Sie sich bewusst, was Sie in der Bekämpfung der Pandemie für einen Schaden anrichten". Denn ebenso wie die Bundesregierung hätte auch die FPÖ Verantwortung für das Land und die Bevölkerung, "die spüren Sie vielleicht nur nicht".