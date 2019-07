Gehsteigsanierung in Wien-Meidling: Bauarbeiten in der Breitenfurter Straße

Am Dienstag starten Bauarbeiten in der Breitenfurter Straße in Wien-Meidling. Aufgrund von Zeitschäden muss der Gehsteig saniert werden.

Aufgrund von Zeitschäden wird ab Dienstag mit der Sanierung des Gehsteiges in der Breitenfurter Straße von Altmannsdorfer Straße bis Hetzendorfer Straße auf der Seite der geraden Hausnummern gestartet.

Bauarbeiten in Wien-Meidling bis 30. Juli

Während der Bauarbeiten kann an bestimmten Punkten ein Fahrstreifen in Fahrtrichtung stadtauswärts in Anspruch genommen werden. Die Fahrrelation bleibt dabei aufrechterhalten. Auch der Fußverkehr bleibt aufrechterhalten. Nur die Bushaltestellen werden örtlich um wenige Meter verlegt.

Die Bauarbeiten beginnen am 16. Juli. Geplantes Ende ist am 30. Juli.