Gehsteigsanierung in der Triester Straße und Perfektastraße in Wien-Liesing

Kommende Woche werden in der Triester Straße und in der Perfektastraße in Wien-Liesing Gehsteige nach Aufgrabungen saniert. Hier alle Infos zu den Baustellen.

Am Dienstag, dem 18. August 2020, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau nach diversen Aufgrabungen durch die Wiener Netze mit Gehsteiginstandsetzungsarbeiten in der Triester Straße und der Perfektastraße im 23. Bezirk.

Gehsteige in Wien-Liesing werden saniert: Infos zu den Baustellen

Die Arbeiten in der Triester Straße zwischen Partlgasse und Sterngasse auf der Seite der ungeraden Hausnummern erfolgen außerhalb der Frühverkehrsspitze (ab 9 Uhr) bei Sperre des Gehsteiges. Dafür wird für Fußgänger anstelle des ersten Fahrstreifens ein Ersatzgehsteig errichtet.

Die Arbeiten in der Perfektastraße zwischen Dernjacgasse und Bobiegasse auf beiden Seiten der Fahrbahn erfolgen tagsüber bei Sperre des jeweils von den Arbeiten betroffenen Gehsteiges. Dafür wird für Fußgänger anstelle des ersten Fahrstreifens ein Ersatzgehsteig errichtet.

Geplantes Bauende ist der 28. August.