Gefährlicher als Delta: Immunologe warnt vor weiteren Corona-Varianten

Sollte sich das Coronavirus weiter ausbreiten und verändern können, bestehe laut dem US-Immunologe Anthony Fauci die Gefahr, dass sich eine Variante entwickle, vor denen die aktuellen Impfstoffe keinen Schutz böten.

US-Immunologe für Impfpflicht auf lokaler Ebene

Delta-Variante lässt Corona-Zahlen in den USA stark ansteigen

Auch der Direktor der US-Forschungsagentur National Institutes of Health, Francis Collins, mahnte, Impfpflichten könnten etwas bewegen. Er sagte am Sonntag dem Sender ABC, das Land bezahle nun den "schrecklichen Preis" dafür, dass so viele Menschen ungeimpft seien. Überlegungen, Impfungen in größerem Stil verpflichtend vorzuschreiben, sind in den USA Gegenstand heftiger politischer Auseinandersetzungen.