Gebrauchtwagensuche am Smartphone: Frauen schlagen Männer

Bereits zwei von drei Österreichern suchen Gebrauchtwagen mit dem Smartphone. Dabei suchen Frauen häufiger als Männer, die Marke VW ist bei beiden Geschlechtern am beliebtesten.

willhaben befragte gemeinsam mit Marketagent mehr als 1.500 Personen rund um die Autosuche. Gemäß der Studie sind mehr als 55 % der Menschen in Österreich derzeit aktiv auf der Suche nach einem Auto, planen dies für heuer, oder waren es in den vergangenen zwölf Monaten.

Mobile Autosuche immer beliebter

Bereits mehr als 64 % der Menschen in Österreich nutzen zur Gebrauchtwagen-Suche ihr Smartphone. Hier haben die Frauen mit 66,8 % gegenüber den befragten Männern (62,5 %) die Nase vorne. Eine mobile Nutzung und Apps werden daher generell immer wichtiger. Vor allem in der jungen Zielgruppe ist die Verwendung am stärksten. In der Generation der 18 bis 29-Jährigen suchen 83,1 % und bei den 30 bis 39-Jährigen mehr als 77 % ihren Gebrauchtwagen via Smartphone.