Gazastreifen: Diakonie bereitet Nothilfemaßnahmen vor

In Zusammenarbeit mit örtlichen Partnern leistet die Diakonie dringend benötigte Hilfe. Derzeit liegt der Fokus auf dem Gazastreifen, wo mehr als ein Drittel der Häuser zerstört wurde und Menschen auf der Flucht sind.

Dies wurde von Maria Katharina Moser, der Direktorin der Diakonie, in einer Aussendung am Mittwoch bekannt gegeben. Die christliche Hilfsorganisation bereitet derzeit Nothilfemaßnahmen für den Gazastreifen vor.

Humanitäre Lage hat sich dramatisch verschlechtert

Die humanitäre Lage in Israel und im Gazastreifen hat sich seit dem terroristischen Angriff der Hamas auf die israelische Bevölkerung am 7. Oktober dramatisch verschlechtert. Es gibt akuten Mangel an medizinischen Produkten, Medikamenten, sauberem Wasser und Lebensmitteln. Die Versorgung der Menschen ist in Gefahr, so die Diakonie.