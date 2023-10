Nahost - Hamas-Angriffe und Folgen beschäftigen österreichische Schulen

Die Hamas-Terrorangriffe sowie deren Folgen beschäftigen auch die heimischen Schulen. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) berichtete am Donnerstag unter anderem von Diskussionen.

Es gebe vermehrt Diskussionen und, je nach Standort, auch Meinungsverschiedenheiten in den Klassenzimmern, so Bildungsminister Polaschek vor Journalisten. Gleichzeitig seien die Schülerinnen und Schüler über soziale Medien wie Tik Tok auch mit vielen Falschnachrichten konfrontiert. Die Schulen sieht Polaschek aber für den Umgang damit gut gerüstet.

Polaschek berichtet von Herausforderung

Die Lehrerinnen und Lehrer stünden aktuell vor einer komplexen Herausforderung, räumte der Ressortchef ein. Bilder aus Nahost und von Demonstrationen für und gegen Israel würden die Schülerinnen und Schüler teilweise belasten, jedenfalls aber viele Fragen aufwerfen. Dementsprechend müssten die aktuellen Vorgänge auch im Unterricht behandelt werden. In Fächern wie Geschichte und Politische Bildung seien die Lehrer explizit dazu aufgefordert, das zu tun. Kämen besonders viele Fragen, werde man sich in der Mathematikstunde aber genauso damit beschäftigen, so Polaschek. "Das wird man aufgrund der Dynamik in der Klasse entscheiden."

"Antisemitismus, Extremismus oder Gewalt haben hier keinen Platz"

Eines sei jedenfalls klar, so Polaschek: Schule seien Orte der Toleranz, der Vielfalt und des gegenseitigen Respekts. "Antisemitismus, Extremismus oder Gewalt haben hier keinen Platz." Derzeit sei man in den Klassen weniger mit extremistischen Äußerungen konfrontiert als mit vielen Fragen, berichtete bei dem Termin René Bachmayer, der am Gymnasium Purkersdorf Geschichte und Deutsch unterrichtet und auch in der Lehrerausbildung tätig ist. Freilich könne sich die Lage je nach Schule und religiösem und kulturellem Hintergrund der Kinder und Jugendlichen unterscheiden, etwa wenn jemand Verwandte in der Region habe oder über die Familie viel zum Thema mitbekomme.