Gastronomie pocht nach Großdemo in Wien auf weitere Lockerungen

Nach der Großdemo in Wien mit rund 50.000 Teilnehmern fordert die Gastronomie von der Regierung weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen noch vor dem verlängerten Wochenende.

Die Anti-Rassismus-Demo am vergangenen Donnerstag, an der in Wien 50.000 Menschen teilgenommen haben, lässt in der Gastronomie die Wogen hochgehen.