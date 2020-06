Rund 50.000 Menschen bei #BlackLivesMatter-Demo in Wien

Laut Polizei strömten am Donnerstag im Rahmen der Demo #BlackLivesMatter rund 50.000 Personen am Platz der Menschenrechte in Wien zusammen. Abstand halten war da nicht mehr möglich.

Bei der Kundgebung "#BlackLivesMatter" haben am Donnerstagnachmittag in Wien um die 50.000 Menschen teilgenommen. Dies teilte die Polizei am Donnerstagabend auf Anfrage mit.

Weit über 10.000 Menschen bei Anti-Rassismus-Demonstration in Wien

Anfangs war die Polizei von weit über 10.000 Teilnehmern ausgegangen. Alle zehn Minuten seien jedoch 5.000 Menschen hinzugekommen.

"Black lives matter!" und "No justice, no peace!" ertönte am Platz der Menschenrechte. Die 1,5 Meter Distanz-Regel wurde weitgehend missachtet bzw. fehlte es an Platz dafür.

"Wir sind müde, wir sind wütend und wir haben Angst, aber wir sind hier", rief Marie Noel, die die Kundgebung moderierte. Begonnen hatte die Kundgebung um 17.00 Uhr.