Gastronomie/Hotellerie: "Schmerzhafter Schritt für uns"

Gastronomie und Hotellerie empfinden den dritten Lockdown in ihren Branchen als einen "schmerzhaften Schritt".

Die Branche gehe damit in den sechsten Lockdown-Monat und eine ungewisse Zukunft. Vielen Betrieben fehle ein halbes Jahr an Umsatz, viele stünden mit dem Rücken zur Wand und wüssten nicht, wie es weitergeht. Unbedingt müsse das wirtschaftliche Überleben der Hotellerie und Gastronomie sichergestellt werden, fordern die zuständigen WKÖ-Fachverbände.

Neben Planungssicherheit seien dringend weitere Unterstützungsmaßnahmen notwendig, betonten die Obleute der Fachverbände Hotellerie und Gastronomie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Susanne Kraus-Winkler und Mario Pulker, am Freitagabend in einer Aussendung- nach Bekanntgabe der Lockdown-Verlängerung durch die Regierung.