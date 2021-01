Gastro-Zulieferer leiden besonders unter Lockdown: "Noch keine Hilfe"

Die Lage ist "prinzipiell schwierig": Der Lockdown ist verlängert, für Gastronomie und Hotellerie dauert er besonders lange. Nicht aufzusperren gefällt niemandem.

Zulieferer wie Bier-Brauerei haben im Lockdown "Totalausfall"

"Für Betriebe wie unseren gibt es immer noch keine Hilfe wie für die Gastronomie", sagt Markus Wagner. Er betreibt in Thernberg in Niederösterreich eine Brauerei namens Wolfsbräu. Normalerweise besteht das Geschäft vor allem daraus, Wirtshäuser in der Buckligen Welt und auch ein paar in Wien mit Fässern gefüllt mit dem Gerstensaft zu beliefern.